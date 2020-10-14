В полиции открыли уголовное дело из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в результате чего произошла гибели краснокнижной рыбы.

Об этом рассказала мэр Первомайска Людмила Дромашко в интервью «Pervomaisk Live», пишут НикВести.

В частности, она рассказала, что считает городскую власть в данной ситуации потерпевшей стороной.

— Я считаю, что в данном случай городская власть — потерпевшая сторона, потому что убытки, которые понесет сама городская власть в виде убытков водоканала, то мы как раз и потерпевшая сторона. Таких полномочий у городской власти нет и нет специалистов — мы не наделены такими правами, чтобы определить кто виноват. Для этого у нас есть экологическая инспекция, рыбинспекция, государственные органы и они работают. Какие будут последствия? К сожалению, я сказать не могу. У нас было совещание с инспекциями, которые находится на территории Первомайска и прямого определения, что случилось — никто не мог сказать. Мы зафиксировали факт, сфотографировали, открыто уголовное дело и правоохранительные органы будут работать над этим. Я, например, считаю, что тут виноваты обе стороны. Первая — это не сообщили о таком резком снижении воды и вторая сторона — это технические неисправности, - сказала Людмила Дромашко.

Напомним, что в реке Южный Буг в пределах города Первомайск критически упал уровень воды. Как выяснилось, случилось это после того, как ООО «Эмза», которой принадлежит Первомайская ГЭС, начала ремонт водовыпускных сооружений.

Позже стало известно, что Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.

Кроме того, ущерб от гибели краснокнижной рыбы из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в Первомайске оценивают в 17,7 миллионов гривен.