Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Об этом Дмитрий Разумков в комментарии журналистам в воскресенье в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

— По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка, — заявил Дмитрий Разумков.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Также отмети, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.