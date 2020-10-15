Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков, член исполнительного комитета считает, что решить вопрос с нехваткой средств, которые нужны для работы «Николаевоблтеплоэнерго» и борьбы с коронавирусом, можно, взяв кредит под залог здания городского совета.

Об этом он сказал в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 15 октября, пишут НикВести.

В частности, во время заседания начальница управления здравоохранения горсовета Ирины Шамрай рассказала, что для борьбы с коронавирусом до конца года необходимо еще 48 миллионов 819 тысяч 78 гривен.

При этом Александр Садыков указал, что в первую очередь необходимо погасить 10,5 миллионов гривен задолженности «Николаевоблтеплоэнерго».

— Этих денег, 48 миллионов на средства индивидуальной защиты, дезсредства, медикаменты — всего 48 миллионов, нет в бюджете. Я хочу понимать, как это будет закрываться и когда? Это на текущий квартал. А на следующий еще столько же, - сказал Александр Садыков.

Ирина Шамрай рассказала, что горбольница №3 к концу года должна получить от НСЗУ 11 миллионов гривен на зарплаты, медикаменты, маски и дезинфекторы, а горбольница №5 – 7,5 миллионов гривен. При этом она отметила, что горбольница №1 обеспечена всем необходимым, поскольку с апреля 2020 года медучреждение заключило пакеты с НСЗУ.

После этого Александр Садыков уточнил, есть ли необходимость в 50 миллионов гривен или же средств НСЗУ будет достаточно. По словам начальницы горздрава, деньги на средства первой необходимости все же нужны.

Член исполкома предложил взять кредит под залог здания городского совета, чтобы решить проблему с нехваткой средств.

— Ситуация аховая, понятно почему она возникла — из-за весенних всех событий. Сейчас нужно какие-то экстренные меры принимать. Я сейчас не хочу выступать, как популист, но в свои годы Владимир Дмитриевич (Чайка, мэр Николаева 2000 — 2013 годов, - прим.) закладывал это здание (здание городского совета, - прим.). Заложите здание – получите кредит. Этот вопрос решать нужно – 50 миллионов. Я не хочу говорить уже о том, сколько нужно «Николаевоблтеплоэнерго». 10 миллионов это так, «мертвому припарка», чтобы заработала программа. Как раз здание за 100 нужно закладывать. А дальше пусть разбираются. Я серьезно говорю, это не шутка, - сказал Александр Садыков.

Напомним, что депутатам Николаевского городского совета предлагают внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».