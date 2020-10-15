Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов

Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что отопительный сезон в городе состоится своевременно.

Об этом он заявил сегодня, 15 октября, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.

По его словам, из-за финансовых трудностей на предприятии, подрядчики, которые проводят ремонт трех котельных в микрорайоне Соляные и Заводском районе, работают в долг, чтобы пуск тепла состоялся по установленному графику. Для решения вопроса с оплатой выполненных работ КП просит выделить из городского бюджета 10,5 миллионов гривен.

— У нас есть номинация по газу. Но мы с сегодняшнего дня начали платить по газу наперед, не платя долг за 2017 — 2018, 2018 — 2019 годы. Есть законопроекты, и глупо сейчас их платить, вдруг сейчас изменится ситуация. Минфин разблокирует платежи, но подрядчики наши не останавливаются. Если бы вы не дали деньги как город, то мы бы не успели ничего сделать. Работы идут как положено, по графику. Позавчера приехали горелки последние, вчера ремонтировали. После получения денег от городского совета еще пройдет 3 — 4 недели. Поэтому, мы на это не смотрели, мы продолжали работать. Котельная, три котельные будут работать. Это Проспект Героев Украины, 72, улицы Спортивная и Белая. Работы там не останавливались ни на день. Суббота, выходные — все работает. Да, подрядчики работают в долг. Мы перестали делать крыши, окна, косметику — все максимально отправили на технологию. Поэтому, мы запустимся. Газ у нас есть, — заявил Николай Логвинов.

Николай Логвинов также отметил, что сегодня нерешенным остается вопрос задолженности перед «Николаевгазом» из-за экономически необоснованного тарифа. Как известно, 13 октября Главный инженер «Николаевгаза» Алексей Рубский рассказал, что у предприятия есть задолженность по заработной плате работникам из-за чего отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» говорит, что если предприятие столкнется с проблемой поставки газа из-за долгов во время отопительного сезона, он опросит городскую комиссию по техногенной безопасности объявить чрезвычайное положение и добиваться решения данного вопроса через Кабинет министров.

— Второй вопрос, который у нас возникает в «Николаевгазом». Но это вопрос политический. Потому что законопроекты по тарифу висят полтора года в Верховной Раде, они должны быть вынесены на голосование. Проголосуются — дай бог, не проголосуются — говорю честно, я сказал «Николаевгазу», говорю и вам, мы объявляем комиссией по ТЭБ и ЧС чрезвычайное положение и обратимся в Кабмин, чтобы пускать газ напрямую, без облгаза. Потому что идти на шантажи постоянные от НКРЕ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, - прим.), еще от кого-то — я не собираюсь. Потому что это тупо замкнутый круг. Сколько не плати…. У нас оплата по газу сегодня 155%. Разница в тарифе 196 миллионов гривен. А мы должны по газу 166 миллионов гривен, — отметил он.

Напомним, депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.