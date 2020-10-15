Николаевская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не поддержала рекомендацию Кабмина о переводе учащихся на дистанциинное обучение с 15 октября.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, пишут НикВести.

Как отметила начальник управления образования Анна Лычко, каникулы в школах начнутся 26 октября и закончатся 30 октября. Однако, 22 и 23 октября перед проведением местных выборов школьники будут учиться дистанционно, поскольку на базе учебных заведений будут расположены избирательные участки.

– На каникулы мы уходим с 26 по 30 октября. При нормальной эпидемиологической ситуации в школе всех ожидаем со 2 ноября. Дистанционно предлагаем обучаться 22 и 23 октября. Перед приёмом бюллетеней в школах, у нас тогда будет много неконтролируемых посещений. До 22 числа мы работаем в обычном режиме, с 22 идём на дистанционное обучение, - сказала Анна Лычко.

Напомним, в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях, осенние каникулы в школах начнутся раньше.

Ранее Александр Сенкевич сообщил, что школы города уйдут на каникулы 22 октября.