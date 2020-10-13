Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что школы города уйдут на каникулы 22 октября.

Об этом он сказал во время эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Была дана рекомендация со стороны Кабмина и Николаевской облгосадминистрации отправить на каникулы детей с 15 октября. Я понимаю, что у нас обострение заболеваемости, но мы не можем взять и закрыть за один день школы. Одно дело — старшеклассники, которые могут сами о себе позаботиться, другое дело — это младшая школа и что делать с этими детьми работающим родителям. У меня, пока что, нет ответа на этот вопрос. Государственная власть предлагает мероприятия, но не предлагает, скажем так, механизмов для этих мероприятий, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что школы будут работать до 22 октября. Однако некоторые учреждения отправят детей на дистанционное обучение раньше.

— Пока что мы не приняли этого решения, все остается до 22-го. Будем проводить городскую комиссию по ТЭБ и ЧС, принимать решение, — резюмировал мэр.

Напомним, в Украине с целью предотвращения распространения коронавируса готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях, осенние каникулы в школах начнутся раньше.

По состоянию на 12 октября в Николаеве 23 группы 15 детских садов находятся на самоизоляции. В 23 школах города на самоизоляцию ушли 57 классов.