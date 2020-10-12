По состоянию на 12 октября в Николаеве 23 группы 15 детских садов находятся на самоизоляции. В 23 школах города на самоизоляцию ушли 57 классов.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Отмечается, что в учреждениях дошкольного образования с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 39 человек (31 работник и 8 детей), количество контактных лиц — 365 (в т. ч. детей — 310, работников — 65).

На самоизоляции находятся группы в детских садах № 2 (2 группы), № 10 (2 группы), № 23 (1 группа), № 48 (1 группа), № 50 (2 группы), № 52 (1 группа), № 64 (2 группы), № 68 (1 группа); № 77 (1 группа), № 95 (3 группы), № 117 (1 группа), № 123 (1 группа), № 125 (1 группа), № 142 (2 группы), № 148 (2 группы).

В школах с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 124 человека(ученика — 72, работники — 52), количество контактных лиц — 3409 (в т.ч. детей — 3276, работников — 133).

Всего на самоизоляции 57 отдельных классов и 5 групп в 23 школах: №6 (2 класса), №19 (1 класс), №20 (1 класс), №22 (1 класс), №28 (6 классов), № 32 (1 класс), №33 (10 классов), №36 (1 класс), №39 (1 класс), №40 (1 класс), №43 (3 класса), №44 (1 класс), №50 (2 класса), №51 (4 класса и 3 группы), №53 (1 класс), Академия детского творчества (1 класс), гимназия №2 (2 класса), гимназия №3 (5 классов и 2 группы), гимназия №4 (5 классов), Украинская гимназия (3 класса), морской лицей (2 класса), экономический лицей №1 (1 класс), экономический лицей №2 (2 класса).

Ученики 1-11-х классов (38 классов) школы №34 переведены на дистанционную форму обучения. В Николаевском муниципальном коллегиуме с 12 по 25 октября учеников 5-11-х классов перевели в дистанционный режим обучения (более 50% на самоизоляции из-за контакта с пациентами с подтвержденным COVID-19).

Восстановили образовательный процесс после самоизоляции 7 классов и 4 группы в школах №31, 35, 43, 54, 59.

В Николаевском муниципальном академическом колледже с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 1 соискатель образования, количество контактных лиц — 1 студент.

В учреждениях профессионально-технического образования 4 работника и 4 ученика болеют COVID-19 (Николаевский профессиональный лицей строительства и сферы услуг, Высшее профессиональное училище судостроения, Николаевский профессиональный лицей, «Николаевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна», Высшее профессиональное училище №21 ).

В трех учреждениях четыре группы находятся на самоизоляции и учатся дистанционно (Высшее профессиональное училище судостроения и «Николаевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна», ВПУ №21).

Ранее сообщалось, что студентов всех форм образования на месяц переведут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.