В Украине с целью предотвращения распространения коронавируса готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях, осенние каникулы в школах начнутся раньше.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook, со ссылкой на решения, принятые на совещании у Президента Владимира Зеленского.

— Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко, — написал Михаил Радуцкий.

Также осенние каникулы в школах должны начаться раньше, оптимально — до 15 октября. Точную дату начала каникул будут определять местные власти.

Кроме того, сообщил Михаил Радуцкий, в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания. С 22:00 заведения должны закрываться.

Напомним, по состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19, а показатель заболеваемости за последние две недели превысил норму более чем в пять раз.

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.