Показатель заболеваемости COVID-19 по Николаевской области за последние две недели превысил норму более чем в пять раз.

Об этом сообщается на странице областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Так, на 11 октября эпидемическая ситуация по Николаевской области не соответствует норме по двум критериям.

показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения — 227,2 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения);

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 64,2 (при допустимом не более 50%);

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней в 100 000 населения — 100,63 (при допустимом не менее 24 на 100 тысяч населения).

Отметим, что согласно данным штаба, горбольница № 3 по-прежнему остается загруженной на 100% ковид-больными. Больше чем наполовину загружен областной центр лечения инфекционных заболеваний и горбольница № 1. На 85% загружена Вознесенская многопрофильная больница.

Напомним, по состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.