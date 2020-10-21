Украина во время переговоров в Тегеране обратились к Ирану с требованием предоставить полную информацию о катастрофе самолета авиакомпании МАУ. Получение всей информации позволит провести полное и беспристрастное расследование уничтожения самолета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В прокуратуре отмечают, что объективное расследование причин катастрофы и предоставление полной информации предусмотрены Монреальской конвенцией, которую ратифицировал Иран.

«Факт уничтожения гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации», — заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время переговоров с Ираном.

В ходе переговоров стороны договорились, что в течение недели Украина получит подробную информацию о расследовании дела в Иране, в частности документальное подтверждение ареста 6 подозреваемых в уничтожении самолета. До конца октября Иран обещает отправить в Киев одно из вещественных доказательств — летный планшет экипажа.

Украинская прокуратура рассчитывает на справедливое наказание всех виновных в катастрофе самолета МАУ. Статьи, которые инкриминировали обвиняемым, предусматривают до 3 лет тюремного заключения.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.