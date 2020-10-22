Владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына, который баллотируется в депутаты горсовета от партии «Слуга народа», считает, что местная власть должна создать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

Об этом он рассказал в видеоролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Николая, история семьи Капацын связана с бортовой и корабельной отраслью Николаева и знает, что такое успешное дело, которое приносит прибыль и дает рабочие места.

— Капацына — это фамилия портовый и корабельное. Мой отец много лет возглавлял Николаевский порт и за эти времена предприятие увеличило свои показатели в несколько раз: грузооборот, чистая прибыль. Лично я создал несколько инвестиционных проектов, которые в дальнейшем крупные международные инвестиционные компании проинвестировали и построили 2 портовых элеватора. Сегодня мы восстанавливаем завод «Океан» — предприятие, которое много лет целенаправленно уничтожали, получило новое дыхание. Мы привлекли и выполнили несколько международных заказов. Мы восстановили ремонт военных кораблей. К нам начали впервые за много лет возвращаться специалисты, целыми династиями, которые работают в разных странах мира. Эти бригады сегодня вернулись в Николаев. Также мы ежедневно восстанавливаем критическую инфраструктуру Украины. Множество мостов, которые сегодня строятся в Украине: конструкции изготавливаются на в Николаеве заводе «Океан», — говорит Николай Капацына.

Также Николай Капацына отметил, что ему удалось сделать свой вклад в развитие культурной жизни города реализацией проекта «8-й причал». Помимо этого, он анонсировал строительство в городе водного спортивного комплекса.

— Мой личный вклад в развитие города — это создание открытого общественного пространства «8-й причал». «Восьмой причал» — это место общения людей, творческого вдохновения николаевцев, новую культурную среду, которого так не хватает городу. Следующий проект — это современный спортивный комплекс водных видов спорта для оздоровления и физического воспитания николаевцев, малых и взрослых, тот же бассейн, которого так не хватает городу, — отметил Николай Капацына.

Николай Капацына говорит, что Николаев обладает большим потенциалом, однако в городе нет комфортных и выгодных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса, а потому местная власть должна сделать все, чтобы это изменить.

— Безусловные составляющие любого успеха это люди и деньги. Николаев воспитывает множество высококвалифицированных специалистов, работающих по всему миру. А деньги требуют безопасных и прозрачных комфортных условий инвестирования и ведения бизнеса, поэтому местные власти должны создать такие условия, чтобы любой иностранный или внутренний инвестор вкладывал деньги в город, привлекая, в первую очередь, местных специалистов. За время эпидемии наиболее пострадали малые и средние предприятия. В свою очередь, городская власть должна предоставить максимально лояльные условия ведения бизнеса, особенно тем предприятиям, которые создают новые рабочие места, — сказал Николай Капацына.

Напомним, Николай Капацына рассказал об истории создания городского пространства «8* причал» и планах по его дальнейшему развитию.