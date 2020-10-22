Владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына, который баллотируется в депутаты горсовета от партии «Слуга народа», анонсировал строительство в Николаеве спорткомплекса водных видов спорта.

Об этом он рассказал в видеоролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Николая, это будет бассейн, который будет доступным для всех николаевцев разных возрастов.

— Мой личный вклад в развитие города — это создание открытого общественного пространства «8-й причал». «Восьмой причал» — это место общения людей, творческого вдохновения николаевцев, новая культурная среда, которой так не хватает городу. Следующий проект — это современный спортивный комплекс водных видов спорта для оздоровления и физического воспитания николаевцев, малых и взрослых, тот же бассейн, которого так не хватает городу, — отметил Николай Капацына.

Напомним, главный архитектор Николаева Андрей Цимбал считает, что построить в Николаеве новый спорткомплекс по плаванию можно только в Матвеевке, так как в остальной части города для этого нет земельного участка.