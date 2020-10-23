Результаты общенационального опроса, хотя и не несут юридических последствий, могут стать основанием для изменений украинского законодательства.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба. Офиса президента.

Он подчеркнул, что в отличие от социологического опроса, общенациональный позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

— Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции, — сказал Владимир Зеленский.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

В случае одобрения гражданами возможности применения положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

— Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина — самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать, — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

В случае порчи бюллетеней во время опроса президента Украины Владимира Зеленского правоохранители смогут привлечь к ответственности.