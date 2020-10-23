Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о готовности использовать административный ресурс, если это будет «в интересах Николаева».

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, во вторник, 20 октября в ходе поездки в Киев кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская приняла участие в совещании с президентом Владимиром Зеленским по окончанию которого опубликовала на своей странице в Facebook совместное фото.

По словам Давида Арахамии совместное фото Татьяны Домбровской и Владимир Зеленского в канун выборов не является административным ресурсом. При этом он добавил, что «в интересах Николаева» готов использовать любые ресурсы, в том числе, и административные.

— Не считаю, потому что волею судеб оказалось так, что Николаев в этом политическом сезоне представлен большим количеством депутатов и политиков. Если говорить об использовании админресурса, то это я его использовал, а не Татьяна — так трактовать, наверное, можно. Что ж поделаешь, я считаю, что в интересах Николаева я буду использовать все ресурсы, в том числе, админресурс, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает правильным решение выдвинуть кандидатом в мэры Николаева от политсилы Татьяну Домбровскую, а не Владислава Чайку.