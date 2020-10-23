Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает правильным решение выдвинуть кандидатом в мэры Николаева от политсилы Татьяну Домбровскую, а не Владислава Чайку.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, отвечая на вопрос не жалеет ли партия «Слуга народа» о выдвижении в кандидаты на пост городского головы Татьяны Домбровской, а не Владислава Чайки, который поддерживал президента Владимира Зеленского, Давид Арахамия указал, что партия не жалеет о своем выборе, поскольку выбрала «проукраинского и прониколаевского» кандидата в мэры.

— 200% не жалеем. Во-первых, насколько мне известно, Владислава Чайку вчера (в среду, 21 октября, - прим.) собирался посетить и поддержать кум Путина. Слава Богу, неравнодушные николаевцы отреагировали и не дали этому случится. Мы в очередной раз убедились, что выбрали правильного, проукраинского, прониколаевского кандидата. Количество встреч, которые она провели, отзывы о них — у нас всегда на встречах присутствует человек из штаба, который независимо от Татьяны дает оценку — я очень доволен, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что в среду, 21 октября, Национальный Корпус вместе с ветеранами войны заблокировали концерт-холл «Юность» в Николаеве, где должна была состоятся встреча с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем. После чего руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний осудил действия представителей Нацкорпуса, которые вчера сорвали встречу горожан с лидерами партии.

Ранее, политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатуру Владислава Чайки на пост Николаевского городского головы. Владислав Чайка утверждает, что на реализацию его программы ему необходимо 10 лет, а потому он планирует быть городским головой две каденции.