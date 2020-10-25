Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нереальной отмену второго тура местных выборов в Украине из-за распространения коронавируса.

Об этом он заявил в зоде общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал 112 Украина.

— Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, ведь мы не можем оставить общины без легитимной власти. Мы все понимаем, что власть на местах, и особенно в рамках децентрализации, и в рамках вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью, потому что ответственность по борьбе с коронавирусом и защитой здоровья наших граждан, в некоторой степени можно говорить, что это защита национальной безопасности. Это общая ответственность и местной власти, и центральной власти, поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, в Верховной Раде нардеп от фракции «Слуга народа» зарегистрировал постановление об отмене второго тура выборов мэров на время пандемии коронавируса. Однако, уже 21 октября представители партии «Слуга народа» сообщили, что политсила не собирается инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.