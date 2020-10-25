Сегодня, 25 октября, кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская проголосовал на своем избирательном участке.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По словам Татьяны Домбровской, она довольна организацией работы избирательного участка в Морском лицее имени профессора Александрова Николаевского городского совета и считает, что николаевцы должны придерживаться всех карантинных ограничений в этот день.

— У меня отличное настроение и я довольна, что сегодня у всех есть право выбора. Право выбора у николаевцев, у людей, которые живут в других регионах. Сегодня есть шанс, и я надеюсь, что каждый воспользуется им. Мы постояли немного в очереди, но все абсолютно нормально. Это те требования, которые должны сегодня выполнять абсолютно все николаевцы для того, чтобы наш город как можно скорее вышел из «красно» зоны. Эти требования нужно просто выполнять, - сказала Татьяна Домбровская.

При этом на вопрос за кого проголосовала кандидат, Татьяна Домбровская ответила: «Я голосовала за шанс для города Николаева».

Отметим, что Татьяна Домбровская не ответила на 5 вопросов «всенародного опроса» президента Владимира Зеленского, поскольку на данном участке такой опрос не проводился, однако она отметила, что обязательно сегодня ответит на другом избирательном участке.

— Еще нет. На этом участке его нет, но я сейчас буду объезжать другие и обязательно отвечу. Я хочу, чтобы мой ответ тоже был учтен, потому что я тоже живу в этой стране. Я считаю, что нужно как можно больше коммуницировать власти с жителями страны и города. Я считаю, что нужно слышать людей. Такие опросы мы должны проводить как можно чаще, чтобы услышать то, о чем думают люди. Это важно. Я говорила, что главным оппонентом на второй тур для меня является Владислав Чайка. Шансы есть у каждого. Самое главное, чтобы сегодня горожане не стали безразличными. Это то, к чему я призывала всю свою предвыборную кампанию, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, что сегодня, 25 октября, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким проголосовал на своем избирательном участке.