Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что на местных выборах в Николаеве проголосовал за своих однопартийцев.

В частности, Давид Арахамия проголосовал на своем избирательном участке в ДК Строителей по адресу улица Рабочая, 2А, сообщает корреспондент НикВести.

На вопрос за кого отдал свой голос, Давид Арахамия сказал: «Ответ однозначный. Я отдал голос за кандидатов от «Слуги народа» во всех советах».

При этом он отметил, что доволен организацией работы избирательного участка.

— Конечно, всегда есть желание сделать лучше. В частности, подготовительные работы, где есть информационные плакаты в стопке — их надо перекладывать, человек должен постоянно трогать этот плакат, а это неправильно, на мой взгляд, поскольку на бумаге может удерживаться вирус. Что касается участка внутри — все организовано хорошо: есть и температурный скрининг, и отдельные кабинки для людей с ограниченными возможностями. Мне кажется, что на твердую четверку. Гораздо лучше, чем ожидало большинство людей, - сказал Давид Арахамия.

Также он добавил, что недоволен низкой явкой на избирательных участках по Николаевской области и городу.

— Честно говоря, очень расстроен тем, что явка одна из самых низких за всю историю. На данный момент ЦВК опубликовала, кажется, порядка 15%. В основном, это люди в возрасте, а молодежь в очередной раз отдает им бразды правления местного самоуправления. Это, наверное, плохой сигнал, в первую очередь, молодежи, потому что именно они инициируют изменения в городе — хотят и места отдыха, и места развлечений, и места культурного развития, а потом сами же не голосуют. Это плохо, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что сегодня, 25 октября, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким проголосовал на своем избирательном участке. Также свой голос на местных выборах отдала кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская.