Армия Азербайджана взяла под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

— Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!, - написал Ильхам Алиев.

Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ «должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону».

По мнению Ильхама Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что она «должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель».

Ильхам Алиев также напомнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону и добавил, что Азербайджан защищает себя и освобождает свои территории.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.

Позже в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность.

Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе