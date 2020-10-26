Армия Азербайджана взяла под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.
— Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!, - написал Ильхам Алиев.
Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ «должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону».
По мнению Ильхама Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что она «должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель».
Ильхам Алиев также напомнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону и добавил, что Азербайджан защищает себя и освобождает свои территории.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.
Позже в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность.
Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Армия Азербайджана взяла под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.
— Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!, - написал Ильхам Алиев.
Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ «должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону».
По мнению Ильхама Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что она «должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель».
Ильхам Алиев также напомнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону и добавил, что Азербайджан защищает себя и освобождает свои территории.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.
Позже в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность.
Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе