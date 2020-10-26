Результаты опубликованы по подсчетам 74% анкет, то есть они еще не окончательные.

Предварительные цифры свидетельствуют, что участники опроса однозначно поддержали 4 из 5 предложений Зеленского, мнения поровну разделились по поводу свободной экономической зоны на Донбассе.

Следует отметить, что такой опрос трудно назвать репрезентативным, поскольку он был добровольным и его организаторы сами не формировали выборку. То есть среди участников опроса не были в равной степени представлены украинцы разного возраста, пола, образования и т. д. Также мы не знаем, сколько было жителей сел, а сколько — городов, сколько участников было из разных регионов страны. То есть если брать социологические стандарты, опрос трудно назвать таким, который демонстрирует реальное мнение населения. Кроме этого, в ходе опроса фиксировали различные «нарушения» (в кавычках, потому что это не были реальные выборы и поэтому это нельзя назвать нарушениями юридически), в частности некоторые люди получали по 5 анкет, кое-где голосовали несовершеннолетние. О серьезном влиянии нарушений свидетельствуют и данные экзитпола социологической группы «Рейтинг», который она представила вчера. Его результаты существенно отличаются от того, что сегодня представила «Слуга Народа»: за пожизненное заключение за коррупцию 81% людей, против — 16%;

за свободную экономическую зону на Донбассе 45%, против — 33%;

сокращение парламентариев до 300 поддержали 95%, против — 4%;

за легализацию каннабиса в медицинских целях 70%, против — 24%;

право Украины относительно гарантий Будапештского меморандума поддержали 78%, против — 10%.