«Слуга Народа» опубликовала предварительные результаты опроса президента Владимира Зеленского.
Результаты опубликованы по подсчетам 74% анкет, то есть они еще не окончательные.
Предварительные цифры свидетельствуют, что участники опроса однозначно поддержали 4 из 5 предложений Зеленского, мнения поровну разделились по поводу свободной экономической зоны на Донбассе.
Следует отметить, что такой опрос трудно назвать репрезентативным, поскольку он был добровольным и его организаторы сами не формировали выборку. То есть среди участников опроса не были в равной степени представлены украинцы разного возраста, пола, образования и т. д. Также мы не знаем, сколько было жителей сел, а сколько — городов, сколько участников было из разных регионов страны.
То есть если брать социологические стандарты, опрос трудно назвать таким, который демонстрирует реальное мнение населения.
Кроме этого, в ходе опроса фиксировали различные «нарушения» (в кавычках, потому что это не были реальные выборы и поэтому это нельзя назвать нарушениями юридически), в частности некоторые люди получали по 5 анкет, кое-где голосовали несовершеннолетние.
О серьезном влиянии нарушений свидетельствуют и данные экзитпола социологической группы «Рейтинг», который она представила вчера. Его результаты существенно отличаются от того, что сегодня представила «Слуга Народа»:
Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.
Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.
Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
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«Слуга Народа» опубликовала предварительные результаты опроса президента Владимира Зеленского.
Результаты опубликованы по подсчетам 74% анкет, то есть они еще не окончательные.
Предварительные цифры свидетельствуют, что участники опроса однозначно поддержали 4 из 5 предложений Зеленского, мнения поровну разделились по поводу свободной экономической зоны на Донбассе.
Следует отметить, что такой опрос трудно назвать репрезентативным, поскольку он был добровольным и его организаторы сами не формировали выборку. То есть среди участников опроса не были в равной степени представлены украинцы разного возраста, пола, образования и т. д. Также мы не знаем, сколько было жителей сел, а сколько — городов, сколько участников было из разных регионов страны.
То есть если брать социологические стандарты, опрос трудно назвать таким, который демонстрирует реальное мнение населения.
Кроме этого, в ходе опроса фиксировали различные «нарушения» (в кавычках, потому что это не были реальные выборы и поэтому это нельзя назвать нарушениями юридически), в частности некоторые люди получали по 5 анкет, кое-где голосовали несовершеннолетние.
О серьезном влиянии нарушений свидетельствуют и данные экзитпола социологической группы «Рейтинг», который она представила вчера. Его результаты существенно отличаются от того, что сегодня представила «Слуга Народа»:
Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.
Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.
Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.