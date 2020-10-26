Крупнейшая фракция Европарламента — консервативная Европейская народная партия (EPP) — опубликовала список из 86 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на выборах президента 9 августа и подавлению мирных протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление EPP.

Фракция намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Евросоюзом 12 октября.

Среди прочих, в перечне оказался сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

«Группа EPP получила этот список в тесном сотрудничестве со своими партнерами и источниками в Беларуси. Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция предоставила Лукашенко для ухода в отставку», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.