У двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака — Юлии Ковалив и Андрей Смирнова — подтвердили коронавирусное заболевание. Они пошли на самоизоляцию.
Об этом сообщила Юлия Ковалив и спикер Зеленского Юлия Мендель в комментарии «УНИАН».
Юлия Ковалив также отметила, что заболел ее муж и дети. Сейчас они под наблюдением врача, чувствуют себя удовлетворительно. Также Ковалив заверила, что всех, с кем контактировала в течение прошлой недели, сообщила о заболевании.
В то же время Мендель рассказала, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак здоровы.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели. По состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19.
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У двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака — Юлии Ковалив и Андрей Смирнова — подтвердили коронавирусное заболевание. Они пошли на самоизоляцию.
Об этом сообщила Юлия Ковалив и спикер Зеленского Юлия Мендель в комментарии «УНИАН».
Юлия Ковалив также отметила, что заболел ее муж и дети. Сейчас они под наблюдением врача, чувствуют себя удовлетворительно. Также Ковалив заверила, что всех, с кем контактировала в течение прошлой недели, сообщила о заболевании.
В то же время Мендель рассказала, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак здоровы.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели. По состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19.