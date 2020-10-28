Продажу билетов на поезда из регионов «красной» зоны разрешили из-за того, что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований. В поездах нет большого скопления людей.
Об этом в эфире «Завтрака с 1+1» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.
– Большинство ограничений сняли, потому что на «Укрзалізниці» придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, - сказал Криклий.
При этом министр отметил необходимость усиления контроля в электричках.
– Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места, - добавил Криклий.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.
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Продажу билетов на поезда из регионов «красной» зоны разрешили из-за того, что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований. В поездах нет большого скопления людей.
Об этом в эфире «Завтрака с 1+1» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.
– Большинство ограничений сняли, потому что на «Укрзалізниці» придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, - сказал Криклий.
При этом министр отметил необходимость усиления контроля в электричках.
– Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места, - добавил Криклий.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.