Процесс подсчета голосов избирателей завершили 99,4% участковых избирательных комиссий. Там уже составили протоколы и передали документацию в территориальные избирательные комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Подсчет голосов полностью завершили в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

— По информации, которая поступила в секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 28 октября, более 28 900 участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии, — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Следует отметить, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы.

Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК - 101 протокол.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Напомним, неправильное пакование избирательной документации привело к тому, что Центральная районная территориальная избирательная комиссия в Николаеве приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках. Также отмети, что в Николаеве на избирательном участке №480898 в Центральном районе наблюдатели выявили грубые нарушения в оформлении документации, а также хранении бюллетеней.