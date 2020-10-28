В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах.

Уже отчислили 12 человек, пишет «РБК-Украина».

Отметим, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.

Также отчислили из Белорусской государственной академии искусств трех студентов. Еще двум — официально сделали выговор.

Ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можно отправлять в армию.

— Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом, - вчера он заявил.

Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.