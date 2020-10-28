Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что собирается обратиться в Высший совет правосудия, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности судей, принимавших решения в пользу граждан, нарушивших карантин.

Об этом он сказал в ходе заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС, передают НикВести.

Виталий Данила сообщил, что в данный момент собирает информацию по решениям судей в пользу нарушителей карантина. В дальнейшем он передаст ее в Высший совет правосудия.

— Если вы думаете, что и в дальнейшем суды будут реагировать по-другому, принимать это как замечания, я думаю, в ближайшее время ситуация кардинально изменится. Я вам всем сообщаю, что на данный момент по тем решениям судов, которые принимались в пользу неизвестно кого, собирается информация и передается в Высший совет правосудия, где будет принято потом решение дисциплинарного характера по поводу определенных судей. Поэтому делайте выводы сами, — сообщил Виталий Данила.

Также он рассказал, что 30% протоколов о нарушении карантина составлялись в отношении людей, которые отказываются надевать маски в общественных местах.

— Чтобы вы понимали полностью картину, например, возьмем за неделю — с 20 числа по 27 было составлено 73 протокола. Это при том, что полицейские патрульные были заняты и занимались охраной участков и тому подобное. За три дня, когда мы были уже в красной зоне, уже все всё знают, последняя точка, мы составили 20 протоколов. И это я не специально, не ставлю никому никаких планов и тому подобное. Это там, где очень много людей находится, где все без средств защиты, — рассказал Виталий Данила.

Правоохранитель добавил, что с сегодняшнего дня, 28 октября, патрули будут дополнительно выезжать, чтобы проверять соблюдение карантинных норм в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отчитал перевозчиков Николаева из-за нарушений карантинных норм.