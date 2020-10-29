Правительство Словакии продлило действие ограничений на свободное передвижение до 8 ноября, но граждане с отрицательным ПЦР-тестом будут иметь относительную свободу передвижения.

Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович, пишет Aktuality.

Люди, которые примут участие в общенациональном тестировании на выходных и получат отрицательный результат ПЦР-теста, с понедельника смогут жить относительно свободно.

— Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест, - сказал Игорь Матович.

Он также добавив, что для людей, имеющих сертификат о тестировании, жизнь возвращается к тому состоянию, которое было в прошлую пятницу.

По словам премьера, для людей без сертификатов с отрицательным тестом будут исключения, такие как поездка на похороны, свадьбы, крещения или уход за близким человеком. Он отметил, что они также имеют право покупать продукты или лекарства.

Напомним, что в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час.

Кроме этого, в Словакии заявили о планах сделать тест на коронавирус всем жителям страны.