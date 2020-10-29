Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины, - написал Алексей Данилов.
Напомним, ранее Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некоторые государственные органы принимают антиконституционные решения, которые несут угрозу нацбезопасности, но не решается назвать эти органы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины, - написал Алексей Данилов.
Напомним, ранее Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.