Верховная Рада не собирается в дальнейшем лишать журналистов аккредитации.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в комментарии Радио Свобода.

— Я думаю, что мы не будем проводить такую практику. Все имеют право ходить. Ради Бога, не надо - не будем проверять, - сказала Ирина Кармелюк.

По ее словам, во время прошлого созыва в Верховной Раде были аккредитованы около шести тысяч журналистов. Сейчас аккредитованных представителей СМИ около трех тысяч. Все они имеют право заходить в парламент.

Ирина Кармелюк объяснила, что пресс служба Верховной Рады мониторит активность аккредитованных журналистов.

— Это наша работа. Как пресс служба, мы каждый год пишем письма журналистам. Там, где мы не видим публикаций активных, мы им пишем письмо, просим предоставить публикации. Ранее такие случаи были, при предыдущем созыве. Действительно, там много людей, которые не пишут, не освещают и не могут предоставить никаких публикаций, - заявила Кармелюк Радио Свобода.

Она подтвердила, что инициатива лишить аккредитации журналистов «Слідства.Инфо» поступила от пресс служба парламента.

— Они не ответили, потому что в них неправильно был предоставлен адрес. Вот в чем вопрос. Это технический момент. Никто против них ничего не копает. Никто не хочет лишать их никакой аккредитации. Во время аккредитации на все свои издания они дали неверный адрес. Поэтому они не получали нашу корреспонденцию - там, где мы писали эти письма, - говорит руководитель пресс-службы Рады.

По словам Ирины Кармелюк, журналисты могли просто позвонить в парламент и поинтересоваться, почему их лишили аккредитации. Тогда инцидент был бы исчерпан. Она утверждает, что звонка из редакции не было.

Как известно, 28 октября появилась информация, что Верховная Рада отменила аккредитацию более двух десятков СМИ. Среди них - «Слідство.Инфо», «Общественное телевидение Донбасса» и «НикВести». Вечером стало известно, что все издания вновь аккредитованы.