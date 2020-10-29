В Николаеве по заказу администрации Ингульского района провели работы по уборке опавших листьев с территории.
Об этом сообщили в администрации Ингульского района на странице в Facebook.
В среду, 28 октября, подрядным предприятием ООО «Центральный-1» были начаты работы по выгребанию опавших листьев на зеленых зонах, в частности, по проспекту Мира 17-19 и в сквере «Тополиный».
Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.
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В Николаеве по заказу администрации Ингульского района провели работы по уборке опавших листьев с территории.
Об этом сообщили в администрации Ингульского района на странице в Facebook.
В среду, 28 октября, подрядным предприятием ООО «Центральный-1» были начаты работы по выгребанию опавших листьев на зеленых зонах, в частности, по проспекту Мира 17-19 и в сквере «Тополиный».
Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.