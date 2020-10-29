В Николаеве по заказу администрации Ингульского района провели работы по уборке опавших листьев с территории.

Об этом сообщили в администрации Ингульского района на странице в Facebook.

В среду, 28 октября, подрядным предприятием ООО «Центральный-1» были начаты работы по выгребанию опавших листьев на зеленых зонах, в частности, по проспекту Мира 17-19 и в сквере «Тополиный».

Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.