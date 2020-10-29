Станислав Мартиросов

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов заявил о многочисленных нарушениях в избирательном процессе в Николаеве и пожаловался на отсутствие реакции на них со стороны полиции.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Станислава Мартиросова, он написал ряд заявлений в полицию о выявленных им нарушениях, однако не увидел должно реакции на них со стороны правоохранительных органов.

— Я принимал участие в десятках избирательных кампаниях в самом разном качестве. И мне пришлось только раз общаться с правоохранительными органами. За время этой кампании я уже трижды писал заявление в полицию и, боюсь, что этим может не ограничится. По ситуации в городской ТВК, по ситуации в ночь подсчета голосов на участке №480764, по ситуации на участке №480898. Везде, на мой взгляд, нарушение избирательного законодательства. Но реакции полиции пока не видно и не слышно. Хотя речь идет о серьезных вещах. Хочется знать, возбуждены ли Национальной полицией уголовные дела по моим заявлениям? Когда это будет сделано? Если нет, то почему? Я требую ответа. Если честно, такое ощущение, что страна скатывается во времена Януковича, если не хуже, — заявил Станислав Мартиросов.

Напомним, в Николаеве на избирательном участке №480898 в Центральном районе наблюдатели выявили грубые нарушения в оформлении документации, а также хранении бюллетеней.