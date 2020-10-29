Бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Виноградная долина» подозревают в растрате 2 миллионов гривен.

Как сообщают в прокуратуре Николаевской области, в 2019 году экс-директор заключил ряд фиктивных договоров о проведении сельскохозяйственных работ на полях предприятия, а также подписал акты о якобы выполненных работах по указанным договорам.

На основании этих документов со счета ГБ были перечислены деньги на общую сумму 2 миллиона гривен.

Бывшему директору «Виноградной долины» сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по части 3, части 4 и части 5 статьи 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно в особо крупных размерах).

Напомним, что сотрудница государственного предприятия «Виноградная долина» Майя Часовских рассказала, что в течение последних трех лет новоназначенные директора предприятия доводили его до уничтожения.