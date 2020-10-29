«Укрзалізниця» не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров в этом году и в начале следующего. Однако финального решения относительно тарифов на следующий год еще нет.

Об этом руководитель филиала «Пассажирская компания» УЗ Александр Перцовский заявил во время брифинга, пишет РБК-Украина.

– Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы пока в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки, - сказал Перцовский.

Он также добавил, что компания с 1 ноября почти на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса «Интерсити». Также компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов. Таким образом, чем раньше куплен билет, тем меньше его цена.

Напомним, продажу билетов на поезда из регионов «красной» зоны разрешили из-за того, что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований. В поездах нет большого скопления людей.