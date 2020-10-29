Руководителю подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция», расположенной в оккупированном Донецке, заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители незаконного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемой Россией, захватили в Донецке территорию бывшего завода изоляционных материалов.

Там боевики обустроили собственную «пыточной базу», где незаконно удерживали гражданских и пленных военнослужащих.

Заключенных часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Руководителю «Изоляции» объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации«, ч. 1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц», ч. 2 ст. 149 «Получение и укрытия человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц».

Следствие устанавливает других участников террористической организации, а также пострадавших.

Напомним, в докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) сообщается о незаконном заключении украинцев и жестоком обращении с ними на оккупированном Донбассе, в частности, в месте содержания под стражей «Изоляция» в Донецке.

5 июля в Николаеве состоялась открытая встреча горожан с журналистом Денисом Казанским, на которой он рассказал об этой тюрьме на территории Донецка.