Руководителю подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция», расположенной в оккупированном Донецке, заочно сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители незаконного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемой Россией, захватили в Донецке территорию бывшего завода изоляционных материалов.
Там боевики обустроили собственную «пыточной базу», где незаконно удерживали гражданских и пленных военнослужащих.
Заключенных часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.
Руководителю «Изоляции» объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации«, ч. 1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц», ч. 2 ст. 149 «Получение и укрытия человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц».
Следствие устанавливает других участников террористической организации, а также пострадавших.
Напомним, в докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) сообщается о незаконном заключении украинцев и жестоком обращении с ними на оккупированном Донбассе, в частности, в месте содержания под стражей «Изоляция» в Донецке.
5 июля в Николаеве состоялась открытая встреча горожан с журналистом Денисом Казанским, на которой он рассказал об этой тюрьме на территории Донецка.
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Руководителю подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция», расположенной в оккупированном Донецке, заочно сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители незаконного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемой Россией, захватили в Донецке территорию бывшего завода изоляционных материалов.
Там боевики обустроили собственную «пыточной базу», где незаконно удерживали гражданских и пленных военнослужащих.
Заключенных часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.
Руководителю «Изоляции» объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации«, ч. 1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц», ч. 2 ст. 149 «Получение и укрытия человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц».
Следствие устанавливает других участников террористической организации, а также пострадавших.
Напомним, в докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) сообщается о незаконном заключении украинцев и жестоком обращении с ними на оккупированном Донбассе, в частности, в месте содержания под стражей «Изоляция» в Донецке.
5 июля в Николаеве состоялась открытая встреча горожан с журналистом Денисом Казанским, на которой он рассказал об этой тюрьме на территории Донецка.