Александр Лукашенко, комментируя намерение части белорусских студентов уехать учиться за границу, рассказал о поручении правительства страны в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за рубежом.

Об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА.

— Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что говорит так открыто, чтобы студенты понимали, что может быть. Такую позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений.