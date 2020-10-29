Александр Лукашенко, комментируя намерение части белорусских студентов уехать учиться за границу, рассказал о поручении правительства страны в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за рубежом.
Об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА.
— Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, — сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что говорит так открыто, чтобы студенты понимали, что может быть. Такую позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».
Вечером 27 октября в телеграм-каналах появились фото приказа об отчислении трех студентов БГАИ.
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Александр Лукашенко, комментируя намерение части белорусских студентов уехать учиться за границу, рассказал о поручении правительства страны в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за рубежом.
Об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА.
— Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, — сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что говорит так открыто, чтобы студенты понимали, что может быть. Такую позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».
Вечером 27 октября в телеграм-каналах появились фото приказа об отчислении трех студентов БГАИ.