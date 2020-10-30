Совет национальной безопасности и обороны отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Как отметил Алексей Данилов, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

— Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор — у меня нет сомнений,— заявил Алексей Данилов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.