Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости. Также он будет носить электронный браслет.

Об этом сообщает «Суспільне».

В суд подозреваемого доправили на «скорой» в сопровождении правоохранителей. Во время заседания он лежал и не двигался. Водитель заявил о плохом самочувствии, но отвечал на вопросы судьи.

Подозреваемый рассказал, что перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, а ухудшаться состояние начало в момент поворота на Крещатик. Тогда, по его словам, он потерял сознание, чего раньше с ним не происходило. Виновник ДТП утверждал, что не помнит происходившее после начала поворота возле Майдана.

Свидетелем Юрия Назараенко был его врач. Он рассказал, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября. 26-го Назаренко выписали, а в пятницу он приезжал на осмотр. Предостережений к вождению у водителя не было.

Сторона защиты отметила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По словам адвоката, уже собрано 50% от суммы, и она будет выплачена вне зависимости от того, будет ли Назаренко признан виновным.