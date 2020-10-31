В субботу, 31 октября, глава Николаевской городской избирательной комиссии Евгений Бабков огласил итог голосования по избирательному округу №5 по выборам депутатов Николаевского городского совета.

Прямую трансляцию на своей странице в Facebook вел наблюдатель Виталий Гунько, пишут Преступности.НЕТ.

Всего по округу за партии со списком кандидатов проголосовали 13 тысяч 861 избирателей. Больше всего голосов набрала партия ОПЗЖ, далее партия «Пропозиція» и «Слуга народа».

Отметим, что округ №5 охватывает Ингульский район Николаева. По данным ЦВК, в нем 50 тысяч 45 избирателей.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.