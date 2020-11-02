Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заразился коронавирусом.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
— Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача, - написал Виталий Федорив.
В Ивано-Франковской области за минувшие сутки выявили 376 случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, трое умерли.
По состоянию на 2 ноября на Прикарпатье зарегистрировали 21 169 случаев заболевания COVID-19, из них 442 — летальных.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заразился коронавирусом.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
— Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача, - написал Виталий Федорив.
В Ивано-Франковской области за минувшие сутки выявили 376 случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, трое умерли.
По состоянию на 2 ноября на Прикарпатье зарегистрировали 21 169 случаев заболевания COVID-19, из них 442 — летальных.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.