Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заразился коронавирусом.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

— Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача, - написал Виталий Федорив.

В Ивано-Франковской области за минувшие сутки выявили 376 случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, трое умерли.

По состоянию на 2 ноября на Прикарпатье зарегистрировали 21 169 случаев заболевания COVID-19, из них 442 — летальных.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.