В одном из кафе Николаева департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал 28-летнего лейтенанта патрульной полиции Херсонской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации департамента.
Патрульный распространял наркотики среди жителей Херсонской и соседних областей. Его задержали во время сбыта амфетамина в одном из развлекательных заведений.
Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.
Патрульному грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас задержанному готовится подозрение.
Напомним, что оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.
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В одном из кафе Николаева департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал 28-летнего лейтенанта патрульной полиции Херсонской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации департамента.
Патрульный распространял наркотики среди жителей Херсонской и соседних областей. Его задержали во время сбыта амфетамина в одном из развлекательных заведений.
Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.
Патрульному грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас задержанному готовится подозрение.
Напомним, что оперуполномоченного Николаевского СИЗО задержали за сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали сразу после проноса наркотиков на территорию учреждения.