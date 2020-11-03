На утро 3 ноября 22 котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поставляют тепло к объектам социально-культурной сферы.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
На сегодняшний день к котельным, которые уже поставляют тепло добавились еще 9:
Отметим, что с 2 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» начало отопительный сезон и запустило 13 котельных для социально-культурных объектов.
Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
На утро 3 ноября 22 котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поставляют тепло к объектам социально-культурной сферы.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
На сегодняшний день к котельным, которые уже поставляют тепло добавились еще 9:
Отметим, что с 2 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» начало отопительный сезон и запустило 13 котельных для социально-культурных объектов.
Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.