На утро 3 ноября 22 котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поставляют тепло к объектам социально-культурной сферы.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

На сегодняшний день к котельным, которые уже поставляют тепло добавились еще 9:

котельная по адресу: улица Свободная, 38-К (СШ №14);

котельная по адресу: улица Театральная, 10-К (офтальмологическая больница, ДОУ №10,37,54);

котельная по адресу: проспект Центральный, 22-А (ДОУ №85, учебно-реабилитационный центр);

котельная по адресу: улица Котельная, 8 (Муниципальный коллегиум);

котельная по адресу: улица 8-я Продольная, 11-В (инфекционная больница, ДОУ №75, СОШ №46);

котельная по адресу: улица Ноябрьская, 1-К (ДОУ №66, 17, ООШ №30, 42, 56, городская больница №3, ЦПМСД №2);

котельная по адресу: улица Лесная, 1 (СШ №24);

котельная по адресу: улица Курчатова, 22 (ДОУ №99);

котельная по адресу: улица Дачная, 5 (СШ №18).

На предприятии отметили, что решение о начале отопительного сезона для населения принимается исполкомом городского совета, учитывая температурные показатели (трое суток подряд среднесуточная температура должна составлять менее чем +8 С⁰).

Отметим, что с 2 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» начало отопительный сезон и запустило 13 котельных для социально-культурных объектов.

Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.