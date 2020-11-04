По состоянию на 10:00 4 ноября в Николаевской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 62;

Первомайск - 0;

Южноукраинск - 5;

Вознесенск - 0;

Очаков - 0;

Арбузинский район - 0;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 0;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 1;

Вознесенский район - 0;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 8;

Николаевский район - 3;

Новобугский район - 0;

Новоодесский район - 5;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 1;

Снигиревский район - 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 500 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 98, всего выздоровели - 2464. Умерло всего от последствий COVID-19 - 185, за сутки - 10.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9524 человек, зафиксировано 199 летальных случаев, 7536 пациентов выздоровели.