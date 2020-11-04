По состоянию на 10:00 4 ноября в Николаевской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 500 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 98, всего выздоровели - 2464. Умерло всего от последствий COVID-19 - 185, за сутки - 10.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9524 человек, зафиксировано 199 летальных случаев, 7536 пациентов выздоровели.
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 4 ноября в Николаевской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 500 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 98, всего выздоровели - 2464. Умерло всего от последствий COVID-19 - 185, за сутки - 10.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9524 человек, зафиксировано 199 летальных случаев, 7536 пациентов выздоровели.