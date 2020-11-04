Николаевский облизбирком не принял документацию городской избирательной комиссии из-за ряда грубых ошибок в итоговых протоколах.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил секретарь комиссии Кирилл Дымов.

По его словам, в основном в документации были выявлены расхождения между количеством проголосовавших на отдельных избирательных участках и количеством бюллетеней. Также, Кирилл Дымов отметил, что на некоторых избирательных участках члены комиссий засчитывали бюллетени, которые должны были признать недействительными.

Николаевская городская избирательная комиссия должна устранить все недочеты до 11:00 5 ноября и вновь передать все документы в облизбирком.

— Вчера отправили на доработку документацию. Создалось впечатление, что их сделали на тяп-ляп. В них нет сильных расхождений в цифрах. У них все ошибки в документах поддаются логическому объяснению. Допустим, есть некоторые ДВК, которые из-за отсутствие знаний по новому избирательному кодексу допустили ошибки. Вот иногда были бюллетени, в которых человек ставил галочку за определенного кандидата, а за партию нет. Члены некоторых ДВК зачитывало этот голос кандидату, хотя такой бюллетень по закону недействительный. Поэтому появились расхождения в цифрах между общим количеством бюллетеней, количеством проголосовавших. Они должны до завтра, до 11 часов все исправить и отдать нам документы, — заявил Кирилл Дымов.

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не готова огласить результаты выборов депутатов областного совета из-за затягивания процесса подсчета голосов Николаевским и Первомайским горизбиркомами.

Также напомним, во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.