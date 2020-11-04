УРАЛ 4320

В Николаевской области будут судить командира воинской части из-за которого были утеряны два автомобиля «УРАЛ 4320» и грузовой прицеп общей стоимостью 171 тысяча гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Южного региона.

Установлено, что в 2014 — 2016 годах командир, небрежно относясь к исполнению своих служебных обязанностей, допустил потерю грузового прицепа, который после вывоза из АР Крым хранился на открытом участке военного полигона в Николаевской области.

Кроме этого, действуя вопреки Постановлению Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах Украины», дал подчиненным устное распоряжение переместить два автомобиля «УРАЛ 4320» и без документов передать их для ремонта неустановленному лицу в Николаеве.

В результате, из военной части пропали два автомобиля «УРАЛ 4320» и грузового прицепа, рыночная стоимость которых составляет больше 171 тысячи гривен.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование хищений средств при строительстве на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.