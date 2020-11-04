За январь - сентябрь 2020 года объем строительства жилья в Николаевской области уменьшился на 39,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

По данным ведомства, предприятиями области в январе — сентябре этого года изготовлено строительной продукции на 1,9 миллиардов гривен, что на 21,6% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В строительстве инженерных сооружений выполнено работ на 1,1 миллиард гривен, что на 28,9% меньше в сравнении с январем - сентябрем 2019 года.

Объем строительства зданий уменьшился на 11,1% и составил 895,2 миллиона гривен, в том числе жилых - на 39,8% (120,3 миллиона гривен), нежилых - на 4,1% (774,9 миллионов гривен).

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что компания из Катара QTerminals поможет построить в Корабельном районе подземный тоннель.