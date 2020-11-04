В Доманевском районе полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмировался несовершеннолетний пешеход.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Во вторник, 3 ноября, около 15:20 на автодороге между селами Кузнецово и Зеленый Гай 47-летний водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на 15-летнего пешехода, после чего съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

По результатам медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови водителя составило 2,01 промилле.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 2 ноября в Николаеве в районе дома №316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.