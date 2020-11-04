В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена уверены в победе на выборах в США.

Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли заявила, что демократ станет новым президентом США, сообщает The Guardian.

— На сегодня мы уверенно идем к победе… Вице-президент получит больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты за всю историю, и подсчет все еще продолжается… Мы идем к тому, чтобы получить в Мичигане больше, чем Дональд Трамп в 2016 году. В Висконсине больше, чем Трамп в 2016 году. В Пенсильвании больше, чем Трамп в 2016 году, — сказала она.

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы нужно 270 голосов.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Американская избирательная система предполагает непрямые(или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев»



