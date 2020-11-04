В случае непонимания со стороны фракции «Слуга народа» действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады, считает глава фракции Давид Арахамия.

Об этом он сказал в среду вечером в эфире телеканала «Украина-24», отвечая на вопрос журналиста о том, должен ли уйти в отставку украинский парламент, если не будет решен вопрос с отставкой судей Конституционного суда Украины.

— Я убежден, что он (Владимир Зеленский, - прим.) должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента и его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия, - сказал Давид Арахамия.

Давид Арахамия отметил, что «всегда готов» к досрочным парламентским выборам.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что причиной для этого может стать отказ фракции «Слуги народа» поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда.