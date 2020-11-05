Сейчас Украине удалось помешать потере безвизового режима с Европейским Союзом из-за решения Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает УНН.

— На прошлой неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти, мы были на грани начала процесса, в результате которого мы могли бы потерять безвиз. КСУ разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Но Президент созвал немедленно СНБО, потом было решение правительства, которым восстановили действие отмененных норм, систему деклараций и это реально спасло ситуацию, - сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские международные партнеры были шокированы решением КСУ.

— Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября - ред.), когда они почитали решение суда... Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок, когда в четверг вечером...систему восстановили, то они выдохнули с облегчением, - рассказал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, отрицательно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом 55% опрошенных украинцев, лишь 11% - положительно.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет. Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекта главы парламента.