Уже в 14 городах с количеством избирателей более 75 тысяч назначено повторное голосование по выборам городского головы. Среди них Днепр, Полтава и Кривой Рог.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 12:00 четверга

Так, 15 ноября второй тур голосование состоится в таких городах:

Одесса;

Луцк;

Сумы;

Краматорск;

Каменец-Подольский.

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в:

Днепре;

Кривом Роге;

Полтаве;

Львове;

Ужгороде;

Ровно;

Славянске;

Броварах;

Дрогобыче.

В целом, сообщает ЦИК, избранными уже признаны 148 городских голов. Также сообщается, что по состоянию на сейчас установлены результаты выборов 585 местных советов. В общем признаны избранными 13 323 депутатов. Из них 2 989 — в 116 городах.

Напомним, ранее в Верховной Раде нардеп от фракции «Слуга народа» зарегистрировал постановление об отмене второго тура выборов мэров на время пандемии коронавируса. Однако, уже 21 октября представители партии «Слуга народа» сообщили, что политсила не собирается инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.